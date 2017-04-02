كشفت حملة الرقابة الإدارية بالدقهلية اليوم عن وجود بعض المخالفات فى بعض دور رعاية الأيتام سوء الرعاية الصحية أو الإشرافية، حيث تبين سوء أحوال الدار بمؤسسة تربية البنين، وتم الإطلاع على الترخيص والتنسيق مع مستشفى الأطفال الجامعى بتقديم رعاية صحية كاملة من العلاج والعمليات مجانا للأطفال المحتاجين.

وفى دار ابنتى للايتام تم التوصية بتغيير جهاز الإشراف لعدم وجود خبرة لديهم وأنهم غير مؤهل، كما أن هناك مشاكل بين البنات وجهاز الإشراف.

وفى دار مارى مارينا للايتام تبين وجود تضارب فى السجلات، وتم التنسيق مع الوزارة لفحص أعمال الجمعية، وأن هناك سوء إعاشة للطالبات ورائحة كريهة والمطبخ سىء جدا وبه خطورة داهمة كما هو الوضع فى دار ابنتى.

وفى دار تربية البنات تم عزل مديرة المؤسسة ل الإهمال الجسيم وسوء النظافة والسلوك التربوى السىء وإعدام أطعمة وأغذية بالمخزن وتشكيل لجنة لفحص الأعمال وتعيين بديل، وفى مدرسة ثمرة الكلمة تبين وجود فتاة واحدة فقط والسجلات ليست سيئة.

ومن جانبه، اصدر الدكتور أحمد الرفاعى مدير سنة مستشفى الأطفال بالمنصورة أنه طبقا للبروتوكول الموقع بين هيئة الرقابة الإدارية وكلية المنصورة قمت بمرافقة اللجنة وأطباء ومعمل مستشفى الأطفال مشبه ا عن الكلية فى جولة على دور أيتام بمناطق جديلة وقولنجيل وتوريل وشارع الجلاء، حيث تم الكشف على كافة الأطفال وتم سحب عينات دم منهم عن طريق المعمل المتنقل، حيث تبين إصابة بعض الأطفال بأمراض فى الجهاز التنفسى وسيولة الدم وانيميا حادة وسيتم إيفاد أتوبيس المستشفى لجلب الأطفال المرضى وأعدادهم 20 طفلا تقريبا للكشف عليهم.

الرقابة أثناء تفقد إحدى دور الأيتام بالمنصورة



الرقابة تستمع إلى أطفال دور الرعاية



الرقابة تفحص بعض المنتجات داخل إحدى دور الرعاية

المصدر : مصر ناين