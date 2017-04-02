اصدر مصدر عسكرى مسئول فى القيادة السنةة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، إن قوات حرس الحدود أحبطت خلال الـ 48 ساعة الماضية محاولة تهريب كمية من المخدرات، حيث حاول ثلاثة أشخاص اجتياز الساتر من الأراضى السورية باتجاه الأراضى الأردنية.

وأضاف المصدر، حسبما أفاد بيان صادر اليوم الأحد، عن القيادة السنةة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، مما أدى إلى تراجعهم إلى العمق السوري.

​وأشار المصدر إلى أنه وبعد تفتيش المنطقة تم العثور على 28 ألف حبة من مخدر “الكبتاجون”، و542 طربة حشيش وأعداد من الأسلحة الأوتوماتيكية وتحويلها إلى الجهات المختصة.

المصدر : مصر ناين