نشر أحمد حسن مكى، لاعب نادى سموحة، صورة له من خلال حسابه الرسمى على موقع تبادل الصور إنستجرام، معلقا عليها: “وما بكم من نعمه فمن الله.. الحمد لله”.

وهذا التعليق هو الأول لمكى بعد هدفه العالمى فى مرمى نادى الزمالك أمس السبت إذ استطاع إحراز هدف عالمى، بعد مراوغة المدافع ووضع الكرة بين قدمى حارس مرمى الأبيض محمود عبد الرحيم “جنش”.

وكان مكى أحرز هدف التقدم لفريقه أمام الزمالك فى الدقيقة من 34 عمر المباراة التى أقيمت بينهما على استاد برج العرب، فى إطار منافسات الجولة 23 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وجاء هدف مكى بعد مراوغة إسلام جمال ثم سددها من بين أقدام محمود جنش، ليحرز هدفا عالميا فى مرمى الأبيض ويرفض الاحتفال، نظراً لكونه من أبناء القلعة البيضاء.



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المصدر : مصر ناين