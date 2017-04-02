أصيب شخصان فى حادث اصطدام سيارة أجرة بالحاجز الخرسانى لطريق إسكندرية الزراعى، وأسفر الحادث عن ظهور كثافات مرورية للمتجه من الإسكندرية وفى طريقه إلى القاهرة، وانتقل رجال المرور إلى المكان ويتم سحب الكثافات أعلى الطريق.

تلقت غرفة عمليات الإدارة السنةة للمرور، بلاغا من غرفة النجدة بحادث مرورى أعلى طريق إسكندرية الزراعى، وبدوره أمر اللواء علاء متولى مدير بانتاصدر رجال المرور إلى المكان ليتم إزالة حطام الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

المصدر : مصر ناين