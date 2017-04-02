أمرت نيابة العجوزة برئاسة هادى عزب ضبط وإحضار مدير مخزن أغذية شوف لشركة شهيرة والمسئولة عن توزيع اللحوم لمجموعة مطاعم، وضبط سنةل بالمخزن بعد ضبط كمية كبيرة من لحوم الحمير بداخله.

وأشارت تحقيقات أحمد عبد الفتاح، وكيل أول النيابة إلى أن رجال الإدارة السنةة لمباحث التموين بالتعاون مع رجال إدارة الطب البيطرى، تمكنوا من ضبط 405 كيلو من لحوم الحمير متأعدادة الأشكال، ما بين “مفرومة، ومجمدة، ومصنعة”، و80 كيلو فراخ فاسدة، و200 كيلو مخللات فاسدة، وذلك بمخزن شركة أغذية شهير، والموزعين الرئيسى للحوم لسلسلة مطاعم شهيرة

وأشارت التحقيقات إلى أن الكمية المضبوطة هى المتبقية من طلبية لحوم بلغت 150 طنًا، تم توزيعها على فروع المطعم المختلفة مؤخرًا، وطلبت النيابة تحريات المؤسسات التأمينية حول مدى تورط مالك مجموعة المحلات ومديرى الفروع فى الواقعة، للوقوف على المتهم الحقيقى فى توزيع لحوم الحمير على المواطنين.

المصدر : مصر ناين