دخلت كولومبيا اليوم الأحد فى سباق مع الوقت فى محاولة للعثور على ناجين من كارثة انزلاق للتربة نجمت عن أمطار غزيرة، وأوقعت 250 قتيل على الأقل فى مدينة موكوا بجنوب البلاد.

والأمطار الغزيرة التى تنهمر على منطقة الأنديز طالت أيضا البيرو والإكوادور، وشهدت أحياء بكاملها فى موكوا، المدينة التى تعد 40 ألف نسمة والمحرومة من الوزارة والمياه، خرابا كبيرا إثر فيضان أنهر موكوا ومولاتو وسانغوياكو.

وكان أكثر من ألف عنصر اسعاف يحاولون العثور على ناجين من الكارثة. وتم إرسال أكثر من سبعة أطنان من المواد الطبية وإمدادات المياه والوزارة إلى موكوا.

ويشارك 1292 عنصرا من النظام الوطنى لإدارة مخاطر الكوارث فى عملية “تودوسكون موكوا” (جميعنا مع موكوا) كما أظهر ت هذه الهيئة فى بيان.

وتضررت بشدة احياء بكاملها غالبيتها كان يسكنها أعداد من النازحين من جراء النزاع الذى يمزق كولومبيا منذ اكثر من نصف قرن. ويبلغ أعداد النازحين فى البلاد 6,9 مليون نسمة.

المصدر : مصر ناين