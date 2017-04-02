تقدم أحمد شكرى، صانع ألعاب المصرى، لفريقه بالهدف الأول أمام إنبى، فى الدقيقة 6 من عمر المباراة المقامة بينهما حالياً، على استاد حرس الحدود بالمكس، فى إطار الجولة الـ23 بالدورى الممتاز.

يُذكر أن إنبى بدأ اللقاء بتشكيل مكون من: على لطفى فى حراسة المرمى، حمادة طلبة ورامى صبرى وصلاح سليمان وعمرو طارق فى خط الدفاع، إيمانويل إيجبتور وعلى عيد ولاما كولين وصلاح عاشور فى خط الفى منتصف ، محمد حمدى زكى وعمرو مرعى فى خط الهجوم.

وبدأ المصرى اللقاء بتشكيل مكون من: أحمد بوسكا فى حراسة المرمى، أسامة عزب وإسلام صلاح ومحمد حمدى وأحمد منصور فى خط الدفاع، السيد عبد العال وفريد شوقى وأحمد شكرى وعبد الله جمعة فى خط الفى منتصف ، محمد جمال الشامى وأحمد جمعة فى خط الهجوم.

المصدر : مصر ناين