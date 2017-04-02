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بالفيديو شكرى يتقدم بالهدف الأول للمصرى أمام إنبى فى الدقيقة

منوعات
بالفيديو شكرى يتقدم بالهدف الأول للمصرى أمام إنبى فى الدقيقة

تقدم أحمد شكرى، صانع ألعاب المصرى، لفريقه بالهدف الأول أمام إنبى، فى الدقيقة 6 من عمر المباراة المقامة بينهما حالياً، على استاد حرس الحدود بالمكس، فى إطار الجولة الـ23 بالدورى الممتاز.

يُذكر أن إنبى بدأ اللقاء بتشكيل مكون من: على لطفى فى حراسة المرمى، حمادة طلبة ورامى صبرى وصلاح سليمان وعمرو طارق فى خط الدفاع، إيمانويل إيجبتور وعلى عيد ولاما كولين وصلاح عاشور فى خط الفى منتصف ، محمد حمدى زكى وعمرو مرعى فى خط الهجوم.

وبدأ المصرى اللقاء بتشكيل مكون من: أحمد بوسكا فى حراسة المرمى، أسامة عزب وإسلام صلاح ومحمد حمدى وأحمد منصور فى خط الدفاع، السيد عبد العال وفريد شوقى وأحمد شكرى وعبد الله جمعة فى خط الفى منتصف ، محمد جمال الشامى وأحمد جمعة فى خط الهجوم.

 

المصدر : مصر ناين

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