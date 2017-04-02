رضخ السيد حمدى، مهاجم الداخلية، للعقوبة المالية التى وقعها عليه الجهاز الفنى بقيادة أشرف قاسم، ل غيابه عن التدريبات يومين متتاليين بدون الحصول على إذن.

وغاب السيد حمدى عن المشاركة مع فريقه فى مباراة الأهلي أمس بالجولة الـ21 لمسابقة الدورى والتى فاز بها الأحمر برباعية دون رد.

ومن المقرر أن ينضم العشوائى لقائمة الفريق التى تخوض مباراة طلائع الجيش يوم الأربعاء المقبل على ملعب جهاز الرياضة، وربما يكون لاعبا أساسيا فى هجوم النادى الواجبى خلال هذه المواجهة.

المصدر : مصر ناين