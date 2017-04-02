كشف رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى المخرج مازن الغرباوى، أن المهرجان هذا السنة استحدث جوائز جديدة لهذه الدورة، وهى جائزة لجنة النقاد الشباب وجائزة جمهور المسرح الشبابى وجائزة أفضل ماصدر نقدى داخل نشرة المهرجان وجائزة أفضل شخصية صحفية شابة خلال سنة 2016 وقيمتها 15 ألف جنيه وشهادة تقدير، وهى مقدمة من وزارة الشباب والرياضة.

وأظهر رئيس المهرجان أنه شعر أمس عقب افتتاح المهرجان، بأن حلمه، الذى ظل يراوده بتقديم مهرجان للمسرح يخص الشباب قد تحقق فى الدورة الأولى، لكنه تأكد وترسخ فى هذه الدورة التى يأمل أن تحقق فضاء ثقافيا جديدا يضاف للفضاء السياحى الموجود بتلك المدينة الساحرة.

وأشار الغرباوى: أوجه تحية واجبة لكل الجهات الداعمة لنا، وعلى رأسها وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة ووزارة السياحة ومحافظة جنوب سيناء وكل من قدم يد العون ووقف بجوار المهرجان.

المصدر : مصر ناين