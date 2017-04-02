صعد فريق الدرب الأحمر إلى دورة الترقى المؤهلة للدورى الممتاز بعد الفوز على صيد الدقى 7/10، وينهى مشواره فى الدور التمهيدى كبطل على قمة مجموعة القاهرة برصيد 37 نقطة محققا 12 فوزا وتعادل وحيد وخسارة وحيدة ليصعد الفريق إلى دورى الترقي.

كما صعد فرق المنيا وناصر الفكرية عن مجموعة الصعيد والدرب الأحمر ووراق الحجر من مجموعة القاهرة، والمنافسة على المقعد الخامس بين صيد المحلة والبراجيل.

وتنتظر الفرق الخمسة تحديد لجنة الصالات برئاسة حمادة الشربينى مواعيد دورة الترقى المؤهلة للدورى الممتاز.

المصدر : مصر ناين