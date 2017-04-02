فى وقت سابق من هذا الأسبوع ادعى تقرير أن هاتف آيفون 8 سوف يضم كاميرات 3D ستضيف اثنين من الميزات الجديدة إلى الهاتف، وتم الكشف أيضًا عن مزيد من التفاصيل حول نظام الكاميرا المتقدمة فى هاتف أبل المقبل.

ووفقًا لتقرير من موقع Digitimes الأمريكى فهناك مصادر أكدت أن شركة Himax Technologies ستورد لأبل بعض المكونات الخاصة بالشاشة الزجاجية والتى سوف تتلاءم مع وحدة استشعار Lumentum’s 3D-sensing.

وستتضمن الكاميرات الأمامية كاميرا التكنولوجيات التى تعتمد على استشعار ثلاثى الأبعاد، وهو الأمر الذى سيعمل على إتاحة بعض التقنيات الخاصة بالواقع الافتراضى والواقع المعزز، وكل هذه التقنيات الحديثة سواء فى الشاشة أو الكاميرا ستعمل على تعزيز موقع هاتف آيفون 8 المقبل فى مواجهة جلاكسى S8 الذى أطلقته سامسونج الأسبوع الماضى.

ووفقًا للتقرير فستكون تلك التقنيات ثلاثية الأبعاد هى واحدة من أهم النقاط التى ستعتمد عليها أبل فى تميز هاتفها المقبل آيفون 8، الذى سيأتى فى الذكرى العاشرة على إطلاق أول آيفون فى العالم.

المصدر : مصر ناين