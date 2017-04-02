اصدر هانى عبد المنعم، مدير مقر الأهلي بالجزيرة، إن ناديه ينتظر الحصول على موافقات رسمية من الجهات التأمينية وهيئة استاد السلام، حول استضافة مباريات الفريق الأحمر بدورى المجموعات بالبطولة الأفريقية.

وأكد عبد المنعم أن الأهلي لم يصله أى خطابات الى أن الآن عن رفض استاد السلام لاستضافة مباريات الفريق، وعلى عكس ما تردد فى الأيام الماضية.

وأضاف: “الوقت مبكّر لقام بفتح ملف ملعب المواجهات الأفريقية التى ستنطلق فى مايو المقبل، لكن بشكل سنة ستتم مخاطبة الجهات التأمينية فى الوقت المناسب والحصول على موافقتها بأن يكون استاد السلام هو الملعب الأساسى فى اللقاءات الأفريقية”.

وكان اللواء أشرف سنةر، رئيس نادى الإنتاج الحربى، أكد أن استاد السلام جاهز لاستضافة مباريات الأهلي وبحضور الجمهور.

المصدر : مصر ناين