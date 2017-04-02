انتحر حداد، إثر قيامه بإلقاء نفسه من أعلى كوبرى النيل بمدينة المنيا، ليلقى مصرعه فى الحال متأثرًا بإصابته بسكتة قلبية أدت إلى وفاته.

وتلقى اللواء فيصل دويدار مدير تأمين المنيا إخطارًا من عمليات النجدة يفيد بانتحار مسن عن طريق إلقاء نفسه من أعلى كوبرى نهر النيل شرق المنيا.

وبإنتاصدر المؤسسات التأمينية، تبين انتحار “ص ا” 57 سنة حداد، حيث قام بإلقاء بنفسه من أعلى كوبرى النيل المطل على مدينة المنيا الجديدة.

وبعرض الجثة على الطبيب الشرعى، أفاد أن الوفاة جاءت نتيجة إصابته بسكته قلبية وتوقف مفاجئ للقلب وليس بأسفكسيا الغرق.

وباستدعاء أهله أفادوا أن المتوفى مريض نفسى، ويتردد على بعض الأطباء لعلاج حالته، كما قدموا بعض ما يفيد بذلك، وتحرر محضرًا بالواقعة، وتولت النيابة السنةة التحقيقات.

المصدر : مصر ناين