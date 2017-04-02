تلقى أعضاء مجلس إدارة نادى الزمالك إخطاراً من مرتضى منصور رئيس النادى، بعقد اجتماع فى الثانية من ظهر الغد، لحسم جميع الملفات المتبقية والمتعلقة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادى، بعد تغيير الجهاز الفنى للفريق واستقدام عبد الحليم على لتولى منصب مدير الكرة ومحمد صلاح وعلاء عبد الغنى ليكونا معاونين للبرتغالى إيناسيو.

ومن المقرر أن تشهد الساعات المقبلة مباحثات حول منصب مدرب حراس المرمى، بعد ترشيح أكثر من اسم فى الساعات الأخيرة، بالإضافة إلى مناقشة أوضاع الفريق بشكل سنة، عقب الخسارة أمام سموحة بهدفين نظيفين فى الأسبوع الـ 23 للدورى.

المصدر : مصر ناين