أعلنت الهيئة الطبية الدولية أنه تم الأحد، الإفراج عن خمسة سنةلين لديها واثنين من سائقيهم كان المتمردون الحوثيون احتجزوهم فى الآونة الأخيرة فى اليمن.

واصدر ت المنظمة الانسانية التى يوجد مقرها فى الولايات المتحدة فى بيان تلقته فرانس برس إن الرهائن السبع “الذين تم توظيفهم محليا” “أفرج عنهم بامان بعدما تم احتجازهم فى فندق فى أب” فى منتصف اليمن.

لكن المنظمة التى كشفت السبت احتجاز موظفيها لم تدل الأحد بأى معلومات عن فترة احتجازهم ولا عن ظروف الافراج عنهم.

وتشغل الهيئة الطبية الدولية أكثر من 150 موظفا محليا فى اليمن وتنشط منذ 2013 عبر ثلاثة مكاتب فى البلاد التى تشهد نزاعا والمهددة بالمجاعة، بحسب موقعها.

ويستمر النزاع فى اليمن بين قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي، مدعومة منذ مارس 2015 بتحالف عسكرى تقوده السعودية، والحوثيين وحلفائهم من قوات الرئيس السابق على عبدالله صالح.

ويسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء ومناطق فى شمال وغرب البلاد.

وتقول الأمم المتحدة إن نحو سبعة ملايين شخص مهددون بالمجاعة فى اليمن ووجهت نداء لجمع 2,1 مليار دولار للمساعدة الانسانية.

المصدر : مصر ناين