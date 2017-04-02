أكد المتحدث باسم “الكرملين” دميترى بيسكوف، أن كل التصريحات والأقاويل حول قيام روسيا بالتدخل فى شؤون السياسة الداخلية للولايات المتحدة الأمريكية هو محض افتراء.

واصدر بيسكوف، فى تصريحات نقلتها قناة “روسيا اليوم” اليوم الأحد، إن موسكو تصر على أن كل الاتهامات التى تشير إلى احتمالية تدخلها فى الشؤون الداخلية للولايات المتحدة الأمريكية تعتبر مجرد افتراء ولا وجود لأية أدلة على الإطلاق تثبت ذلك.

وأضاف بيسكوف قائلا: ” أن المستوى المتدنى لثقة الأمريكيين فى روسيا يعتبر نتاج دعاية مكثفة وموجهة تُدار فى الولايات المتحدة ضد روسيا“.

المصدر : مصر ناين