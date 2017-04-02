ألقت مؤسسات التأمين بالمنيا، القبض على مسجل شقى خطر أثناء محاولته تهريب أقراص الترامادول لزميله أثناء زيارته له، بأسلوب المغافلة وقت عرضه على محكمة المنيا، وتم ضبط أقراص الترامادول داخل طبق الفول، كما عثر مع المسجل على حشيش.

كان اللواء فيصل دويدار مدير تأمين المنيا، تلقى إخطارا من اللواء محمود عفيفى مدير الكشف الجنائى، بتمكن النقيب حازم الحينى بإدارة تفتيش قطاع شمال المحافظة، المعين خدمة تأمين أحد المتهمين بقضايا جنائية بمركز بنى مزار، من ضبط أحد المسجلين الأشقياء خطر ويدعى محمد – س 37 سنة عاطل، أثناء قيامه بإعطاء زميله المعروض على المحكمة أقراص ترامادول، حيث ارتاب الضابط فى المسجل وقام بتفتيشه ووجد بحوزته حشيش و4 أقراص من عقار الترامادول المخدر وضعها داخل طبق الفول وتبين أنه سبق اتهامه فى 9 قضايا اتجار فى المخدرات وهتك عرض، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.