كرم الدكتور حسام أبو ساطي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، ومديرية التنظيم والإدارة بالشرقية 28 من السنةلين بديوان المديرية وذلك اليوم الأحد، تقديراً لمجهودهم الكبير والتعاون البناء في إنجاز الأعمال المكلفين بها وإنشاء قاعدة بيانات لجميع السنةلين بالقطاع الصحي بالشرقية، و التي تضم أكثر من 45 ألف موظف، وقام وكيل الوزارة بتقديم شهادات التقدير لهم متنمين لهم دوام التقدم والتفوق والأداء المتميز في العمل .

وفي ذات السياق، اصدر ت مديرية الصحة ، في بيان، ان وكيل الوزارة، عقد اجتماع مع جميع المفتشين بإدارة التفتيش المالي والإداري وإدارة المشوفة بالمديرية، بحضور وكيل المديرية ومدير إدارة الرعاية الحرجة والالان ة بالمديرية وقام وكيل الوزارة بتكليفهم بسرعة تنفيذ خطة المديرية في التفتيش والرقابة على المستشفيات السنةة والمركزية والصنف ية بالمحافظة ومشوفة وفحص الأعمال المكلفين بها بهذه المستشفيات .



صحة الشرقية تكرم 28 موظف

صحة الشرقية تكرم 28 موظف صحة الشرقية تكرم 28 موظف

المصدر : مصر ناين