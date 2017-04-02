تمكنت مباحث شبين الكوم، بقيادة المقدم محمد أبو العزم، رئيس المباحث، برئاسة العميد مدحت فارس رئيس مباحث المديرية وتحت إشراف العميد السيد سلطان مدير المباحث الجنائية بالمنوفية، من إلقاء القبض على أمين.ا.ا وشهرته أمين قزراة 33 سنةا عاطل ومسجل شقى خطر ومقيم كفر المصيلحة وبحوزته 90 قرصا مخدرا بقصد الاتجار ومبلغ مالى وهاتف محمول.

وتم ضبط خالد.ا.ا 27 سنةا عاطل ومقيم شبين الكوم ومسجل شقى خطر وبحوزته 23 قطعة حشيش ومبلغ مالى وهاتف محمول ودراجة بخارية، ومحمد.ع. وشهرتة حماصة 47 سنةا عاطل ومقيم شبين الكوم ومسجل شقى خطر وبحوزته 14 قطعة حشيش ومبلغ مالى وهاتف محمول.

كما تم ضبط إبراهيم.ا عاطل ومقيم شبين الكوم والمطلوب ضبطه فى القضية رقم 15044 جنايات قسم شبين الكوم لسنة 2016 والمحكوم عليه بالسجن 5 سنوات مشدد بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة، وكرم .م عاطل ومقيم شبين الكوم والمطلوب ضبطه فى القضية رقم 4660 جنايات قسم شبين والمحكوم عليه بالسجن 5 سنوات وغرامة 50000 جنيه بتهمة المواد المخدرة وتم ضبط 356 حكم جزئى، 90 حكم مستأنف، 415 حكم غرمات، 64 حكم مخالفات وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

المصدر : مصر ناين