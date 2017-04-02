تباشر نيابة مركز دشنا برئاسة المستشار أحمد غوش مدير النيابة، التحقيقات فى ضبط صاحب مخبز بتهمة تجميع بطاقات تموينية لبيع الدقيق المدعم فى السوق السوداء.

كانت وحدة مباحث تموين نجع حمادى، برئاسة النقيب بسام حمزة، ضبطت صاحب مخبز لقيامه بتجميع 225 بطاقة تموينية لبيع الدقيق المدعم فى السوق السوداء بدشنا.

وأفادت تحريات المباحث أن “مبارك.ع” صاحب مخبز بدشنا، جمع 225 بطاقة تموينية من الأهالى، لاستخدامها فى تجميع الدقيق المدعم لبيعه فى السوق السوداء.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر رقم 2923 لسنة 2017 جنح مركز واجبة دشنا، وأخطرت النيابة السنةة التى تولت التحقيقات بإشراف المستشار أحمد عبد الرحمن المحامى السنة لنيابات قنا.

المصدر : مصر ناين