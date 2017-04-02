اصدر اللواء سامح مسلم مدير تأمين كفر الشيخ، إن إدارة الحماية المدنية بمديرية تأمين كفرالشيخ، استقبلت أعدادا من طلاب وطالبات مدرسة الحمراوى للتعليم الأساسى ومشرفيهم، للاستماع لشرح نظرى وعملى لكيفية استعمال معدات الإنقاذ وطفايات الحريق والدور الذى يقوم به رجال الحماية المدنية فى نجدة وإنقاذ المواطنين والمنشآت.

وأضاف مدير التأمين، خلال بيان له، اليوم الأحد، أن ذلك جاء فى إطار حرص وزارة الداخلية على مد ودعم أواصر الصلة بينها وبين كافة فئات المجتمع، وتحقيقها لرغبة طالبات بعض المدارس والمشرفين عليها والسنةلين بمديرية التربية والتعليم.