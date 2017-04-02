يحيى أعداد من أشهر النجوم العرب حفلات ضخمة فى دبى هذا الأسبوع وذلك بحضور أعداد كبير من عشاقهم وتواجد إعلامى ضخم، وهى الحفلات التى تنظمها شركة روتانا، وأول هؤلاء النجوم هو فنان العرب محمد عبده الذى سيحيى اليوم الأحد حفلاً ضخمًا فى أوبرا دبى، ليقدم مجموعة متصنف ة من أهم أغنياته التى يتفاعل معها عشاقه دائمًا شبه “الأماكن” و”ضى عينى” و”علمتها” و”فى عيونك”.

بينما يحيى بعد غدٍ 4 أبريل النجم ماجدالباشمهندس حفلاً غنائيًا ضخمًا بأوبرا دبى ليقدم مجموعة من أبرز أغنياته شبه “انتظارك صعب” و”أنا حنيت” و”تناديك”، وتشاركه فى إحياء الحفل المطربة شيرين عبد الوهاب.

ويحيى النجم رابح صقر حفله فى مركز دبى التجارى العالمى يوم 6 أبريل الجارى، والذى سيحضره أعداد كبير من محبيه وعشاقه، ومن أبرز الأغنيات التى سيقدمها صقر “أفهمك” و”غرور” و”من أولها” و”حلم واحد” و”يا هلا” وغيرهم.