اصدر كامل زاهر، أمين صندوق الأهلى، إن المنافسة مع الغريم التقليدى نادى الزمالك “معنوية” فقط، وليست موجودة على الأرض كون الأهلى تُوّج بـ38 لقب دورى والمنافس فاز بـ12 فقط.

وأكد زاهر فى تصريحاته لوفد القناة الألمانية التى زات القلعة الحمراء عصر اليوم “الأحد”، لعمل فيلم تسجيلى عن الأهلى وتاريخه وبطولاته، أن الأهلى هو النادى الأكبر فى مصر وأفريقيا والوطن العربى، كونه الفريق الأكثر فوزًا بالبطولات وأيضًا الذي يضم قاعدة جماهيرية كبيرة تصل فى مصر فقط إلى 70 مليون مشجع.

كانت القناة الأولى فى التليفزيون الألمانى، حرصت على إجراء لقاء تلفزيونى مطوّل مع كامل زاهر وذلك فى إطار اهتمامها بإعداد “فيلم تسجيلي” عن النادى الأكبر والأشهر في القارة السمراء، ويأتي ذلك ضمن احتفالات القناة بالأندية الأشهر والأكبر فى العالم.

المصدر : مصر ناين