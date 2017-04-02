وزع اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، 26 جهازا تعويضيا بتكلفة 250 ألف جنيه، لذوى الإعاقة ومصابى الألغام بمطروح، مقدمة من جمعية خيرية، وقرر توفير مكان لتخصيصه كمتنزه وناد خاص بهم وبأسرهم، على أن يتم إنشاؤه وتجهيزه بمعرفة مديرية الإسكان.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ مطروح، مع أعداد من ذوى الاحتياجات الخاصة ومصابى الألغام، للاستماع إلى مطالبهم وحل المشكلات التى تواجههم، وذلك بالقاعة الكبرى بديوان سنة المحافظة، بحضور السيد الإمام السكرتير السنة وعلاء عبد الشكور السكرتير السنة المساعد وأحمد خير الدين مدير سنة الشئون الاجتماعية، وأعداد من العمد والمشايخ والشباب ومديرى المديريات والإدارات بالمحافظة.

وأكد محافظ مطروح، أنه يجرى حاليا إقامة متنزه لذوى الإعاقة بمطروح، وتجهيزه على أحدث مستوى، مع توفير أماكن لتدريب الأعضاء على المشغولات والمشروعات الصغيرة وتوفير أماكن لعرض منتجاتهم، وطالبهم بضرورة عمل مجلس إدارة للنادى الخاص بهم، ووضع منظومة عمل يتم من خلالها تحصيل اشتراكات من الأعضاء لعمل الصيانة والاحتياجات اللازمة عند وغيرها من الأعمال.

واستمع “أبو زيد” لطلبات ذوى الإعاقة ومصابى الألغام، وصدق على مساهمة المحافظة فى تجهيز عروس بكافة المؤسسات الكهربية اللازمة، استجابة لطلب والدتها نظرا لحالتها الاجتماعية والاقتصادية الصعبة، وكذلك صرف مبلغ ألف جنيه لرد دين احد المصابين.

ووجه محافظ مطروح، بمخاطبة شركة أتوبيس غرب الدلتا لتوفير مقعدين بكل أتوبيس من وإلى القاهرة والإسكندرية لمصابى الألغام وذوى الاحتياجات الخاصة، ودراسة مطلب توفير القومسيون الطبى لذوى الاحتياجات الخاصة المتقدمين لشراء سيارات مجهزة.



محافظ مطروح يوزع مؤسسات تعويضية لذوى الإعاقة



ناشط فى مجال مساعدة ضحايا الالغام يعرض مشاكلهم



جانب من الاجهزة التعويضية التى وزعت على المعاقين



محافظ مطروح يستمع لمطالب ذوى الاحتياجات الخاصة



محافظ مطروح والسكرتير السنة والسكرتير المساعد ومدير فرع الأورمان



اللواء علاء ابو زيد يصدق على توفير اجهزة كهربائية لعروس



محافظ مطروح يلبى مطالب ذوى الاحتياجات الخاصة

المصدر : مصر ناين