كشف تقرير جديد عن أن شركة جوجل أوقفت رسميًا ميزة Map Maker الخاصة بمساهمات المستخدمين فى خدمة الخرائط الشوفة لها، وذلك بعدما أشارت الشركة فى نوفمبر الماضى عن إمكانية قفل خدمة Map Maker service مستقبلاً، وستدمجها مع خدمة الخرائط الأساسية سواء على الهواتف الذكية أو مؤسسات الكمبيوتر.

وكانت جوجل قد قدمت خدمة Google Map Maker فى سنة 2008، كوسيلة للمستخدمين لتقديم مساهماتهم فى خرائط جوجل، حيث كانت تتيح إضافة الشوارع والطرق السريعة والأنهار وما إلى ذلك للخرائط، كما كانت تتيح للمستخدمين أيضًا وضع المشاريع التجارية وبعض المواقع المحددة الأخرى على الخرائط.

وكانت خدمة Map Maker قد تعرضت للعديد من إساءات الاستخدام والعنصرية، وذلك من خلال ربط بعض الأماكن الشهيرة كالبيت الأبيض بمصطلح “بيت الزنجى”، إضافة إلى رسم بعض الأشكال المسيئة وانتقاد سياسة المراجعة لدى جوجل، فيما تشير صفحة دعم جوجل حاليًا إلى أن معظم وظائف Map Maker أصبحت موجودة الآن فى خدمة الخرائط بالفعل، فيما ستستمر الشركة فى إضافة مميزات جديدة بمرور الوقت.

المصدر : مصر ناين