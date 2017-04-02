تمكنت حملة تأمينية، شنها ضباط تنفيذ الاحكام وضباط إدارة الكشف الجنائى ومباحث مركز أسيوط، اليوم الأحد، مدعومين بـ10 مجموعات قتالية و3 مدرعات من قوات التأمين المركزى، استهدفت حائزى الأسلحة اللهيب ية والذخائر الغير مرخصة و4 خصومات ثأرية بقرية المطيعة دائرة مركز أسيوط، عن ضبط 21 قطعة سلاح نارى.

وكان اللواء عاطف قليعى قد تلقى إخطارًا من اللواء أسعد الذكير يفيد تمكن حملة تأمينية مكبرة من ضبط 13 بندقية آلية و2 نصف آلية و5 بنادق خرطوش وفرد محلى 835 طلقة و22 خزينة و2 دبشك خشبى لبندقية آلية و2 حقيبة حمل ذخائر، وتم تحرير المحاضر اللازمة، وجار العرض على النيابة السنةة.

المصدر : مصر ناين