شاركت عشرات النساء فى باكستان فى سباقات دراجات للنساء فقط فى المدن الكبرى اليوم الأحد فى حدث يهدف إلى تحدى هيمنة الذكور على المساحات السنةة فى البلاد.

واصدر ت مهر بانو من مجموعة جيرلز أت داباس التى نظمت السباقات بعد أن دفع مجموعة من الرجال امرأة من لاهور عن دراجتها عندما لم تستجب لصيحاتهم “استراتيجيتنا هى ببساطة أن نكون مرئيات فى الأماكن السنةة.”

وسباقات الدراجات هى واحدة من عدة أحداث نظمتها المجموعة خلال السنوات الأخيرة للترويج لمشاركة النساء فى الأحداث السنةة ومحاربة القيود التى تفرض على النساء فى الأماكن السنةة وزيادة الوعي.

واصدر ت هوماى وسيم وهى واحدة من المشاركات فى السباق حول العاصمة إسلام أباد الذى يبلغ طوله خمسة كيلومترات “أقود السيارة فى هذه الطرق كل الوقت لكن هذه ربما أول مرة اختبر هذه الطرق أثناء قيادة دراجة… أحببت شعور الحرية والنسيم يداعب شعري.”

وتقول عضوات فى المجموعة إنهن جيل جديد من النسويات الباكستانيات العازمات على البناء على حققته أسلافهن.

واصدر ت بانو “الحركة النسوية قديمة قدم باكستان لكنها ليست أمرا يتم الحديث أو الكتابة عنه.”

ويشكل من تقل أعمارهم عن 30 سنةا أكثر من 60 بالمئة من سكان باكستان وأعدادهم قرابة 200 مليون لكن النساء الشابات فى البلد المسلم ما زلن يواجهن عقبات فى العمل وعادة ما يجبرن على الشعور بعدم الراحة فى الأماكن السنةة التى يهيمن عليها الذكور.

واصدر ت بانو “هذا بعض من قصة أكبر تقود إلى التحرش… تقود إلى العنف.”



باكستانيية تتظاهر بالدراجة



مظاهرات باكستانيات بالدرجات



مجموعة من الباكستانيات



سيدة وبنتها يركبن الدرجات

المصدر : مصر ناين