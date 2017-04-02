علقت القوات العراقية التى تُقاتل تنظيم داعش الارهابيه، عملها فى الموصل اليوم الأحد، حيث دخلت المعركة إلى مناطق مكتظة بالسكان فى المدينة القديمة وأصبحت الخسائر فى صفوف المدنيين متوقعة بشكل أكبر.

واصدر عماد خلاص وهو مقدم فى الجيش العراقى: “اليوم الوضع سيطرنا عليه الصبح كان هناك قناص … قاموا (الجنود) بمعالجة القناص وصوبوه..”

وتركز المعارك على الحى المحيط بجامع النورى الذى أعلن فيه أبو بكر الببكرهدى زعيم داعش الارهابيه، دولة خلافة قبل ما يقرب من ثلاث سنوات على أراض سيطر عليها التنظيم فى العراق وسوريا.

وتقول الأمم المتحدة إن عدة مئات من المدنيين قُتلوا فى الشهر الماضى ويقول سكان إن مقاتلى تنظيم داعش الارهابيه، يستخدمونهم كدروع بشرية.

المصدر : مصر ناين