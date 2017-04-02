أحرز أحمد جمعة، مهاجم المصرى، الهدف الثانى لفريقه أمام إنبى، فى الدقيقة 60 من عمر المباراة المقامة بينهما حالياً، على استاد حرس الحدود بالمكس، فى إطار الجولة الـ23 بالدورى الممتاز، وكان أحمد شكرى أحرز هدف المصرى الأول فى الدقيقة 6 من عمر المباراة لتصبح النتيجة 2 / 0 للفريق البورسعيدى.

بدأ إنبى اللقاء بتشكيل مكون من: على لطفى فى حراسة المرمى، حمادة طلبة ورامى صبرى وصلاح سليمان وعمرو طارق فى خط الدفاع، إيمانويل إيجبتور وعلى عيد ولاما كولين وصلاح عاشور فى خط الفى منتصف ، محمد حمدى زكى وعمرو مرعى فى خط الهجوم.

وبدأ المصرى اللقاء بتشكيل مكون من: أحمد بوسكا فى حراسة المرمى، أسامة عزب وإسلام صلاح ومحمد حمدى وأحمد منصور فى خط الدفاع، السيد عبد العال وفريد شوقى وأحمد شكرى وعبد الله جمعة فى خط الفى منتصف ، محمد جمال الشامى وأحمد جمعة فى خط الهجوم.

وجاءت البداية حماسية من جانب المصرى بالضغط على دفاعات إنبى، لتسجيل هدف مبكر، وهو ما نجح فى تحقيقه أحمد شكرى صانع ألعاب الفريق البورسعيدى فى الدقيقة 6، بتسجيله الهدف الأول للمصرى فى شباك على لطفى حارس إنبى.

واصل المصرى هجماته على مرمى إنبى وسدد السيد عبد العال كرة فى الدقيقة 10، إلا إنها جاءت خارج مرمى الفريق البترولى، ليواصل الفريق البورسعيدى تسديداته عن طريق محمد حمدى وتصدى لها حارس الفريق البترولى.

واستطاع المصرى فرض سيطرته على زمام المباراة، خاصة فى ظل الضغط على خط فى منتصف إنبى ودفاعاته وحاول محمد جمال الشامى تعزيز التقدم بتسديدة لكنها جاءت خارج مرمى إنبى فى الدقيقة 15، وحاول الفريق البترولى السيطرة على الموقف والتقدم لإدراك التعادل إلا أن المحاولات البترولية لم ترتق لفرص خطيرة.

وفى الدقيقة 60، نجح أحمد جمعة مهاجم المصرى فى تسجيل الهدف الثانى للفريق البورسعيدى، من تسديدة صاروخية سكنت شباك الفريق البترولى لتصبح النتيجة تقدم فريقه 2 / 0.

المصدر : مصر ناين