تأعدادت شكاوى أهالى منطقة المدينة المنورة بدمياط، خلف مديرية الطب البيطرى من وجود الأسواق العشوائية فى منتصف الكتلة السكنية بالمنطقة، والذى تستمر على مدار 3 أيام متواصلة من كل أسبوع.

وطالب الأهالى، الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط، بزيارة المنطقة يومى الخميس والجمعة لمشوفة الوضع على الطبيعة، وسرعة نقل هذا الأسواق خارج الكتلة السكنية.

“اليوم السابع” استمع إلى شكاوى أهالى المنطقة، ويقول محمد عبد الفتاح صاحب شركة، إن هذه المنطقة من المناطق الجديدة، وبها مئات العمارات الفخمة ومعارض الأثاث، ويتوافد عليها يوميا مئات الزوار من رواد دمياط لشراء الأثاث، ولكنها تحولت إلى سوق عمومى يومى الخميس والجمعة .

وأضاف أن السوق يتوافد عليه مئات الباعة الجائلين من مختلف المحافظات المجاورة، من مساء الأربعاء ويمضون به 3 أيام أسبوعيا، تتحول فيه المنطقة إلى بؤرة تلوث وزحام ومشاجرات يوميا.

وأضافت عبير السعيد، ربة منزل، وجود هذا السوق بهذه المنطقة شوه المظهر الحضارى، وخلف مئات الأطنان من القمامة والمخلفات التى تسببت فى انتشار القوارض والذباب والروائح الكريهة التى تهدد سكان المنطقة بالإصابة بالأمراض.