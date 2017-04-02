نشرت الفنانة حنان مطاوع عبر صفحتها الشخصية على موقع مشاركة الصور “إنستجرام”، صورة تجمعها بتمثال والدها، الفنان الراحل كرم مطاوع، فى أثناء حفل تكريم اسمه، بمهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى.

وعلقت “مطاوع” على الصورة قائلة: “آثناء تكريم أبويا الله يرحمه”، وشاركها مشوفوها بالدعاء له بالرحمة والمغفرة، متذكرين أبرز أعماله السينمائية والدرامية والمسرحية الشهيرة.



حنان مطاوع مع تمثال والدها الراحل



حنان مطاوع مع تمثال والدها

المصدر : مصر ناين