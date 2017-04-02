أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى فى المقابل ة مع صحيفة “فايننشال تايمز” اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة مستعدة للرد على التهديدات النووية الكورية الشمالية إذا لم تتمكن الصين من الضغط على كوريا الشمالية.

ونقلت الصحيفة عن الرئيس الأمريكى قوله: “حسنا، إذا لم تحل الصين المشكلة النووية مع كوريا الشمالية، سنفعل ذلك نحن.. الصين لها نفوذ كبير على بيونجيانج”.

ونقلت وسائل إعلام فى وقت سابق، عن نائب مستشار التأمين القومى الأمريكى، قوله بأن هناك “إمكانية حقيقية” أن تتمكن كوريا الشمالية من ضرب أمريكا بصاروخ نووى مع نهاية الولاية الأولى لترامب“.

المصدر : مصر ناين