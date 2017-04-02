أكد إيهاب جلال، المدير الفنى لمصر المقاصة، أنه لم يرفض تولى قيادة الزمالك، وأن إدارة ناديه هى من رفضت وتمسكت به من أجل الاستمرار فى قيادة الفريق الفيومى.

وأضاف جلال فى تصريحاته إذاعية، أنه لم يتلق أى عروض جديدة ورسمية لتولى قيادة الزمالك فى الوقت الحالى، لافتا إلى أنه من المستحيل الرحيل عن المقاصة فى هذا الموسم.

وأشار إيهاب جلال إلى أنه لن يمانع فى تدريب الزمالك، واجب أن يتولى زمام القيادة من بداية الموسم الجديد، قائلا: “تدريب الأهلي أو الزمالك شرف كبير لأى مدرب، لأنهما الأكبر شعبية فى مصر والوطن العربى”.

المصدر : مصر ناين