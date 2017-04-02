اصدر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى اصدر له “ابدأ من حيث انتهى به الآخرون، سافر وشوف فى الدول الخارجية كيفية صناعة الأثاث لتطوير الصناعة فى مصر”، مضيفا أنه قام بعرض تصور لنموذج مشروع متطور على رئيس الوزراء الإيطالى و30 مصنع أثاث، واصدر له رئيس الوزراء:” ياريتنا ابتدينا شبه مشروعكم هذا، وسيتم تدعيم المشروع المصرى”.

وأضاف محافظ دمياط خلال حواره مع الإعلامى معتز بالله عبد الفتاح عبر برنامجه “حلقة الوصل”، المذاع خلال فضائية “ON LIVE “، أنه من ضمن مكونات مدينة الأثاث أكاديمية لتعليم الأثاث، ومدرسة فنية، مؤكدا أن مساحة المدينة 331 فدانا، وتم البناء على 60% من المساحة الإجمالية، ويقام عليها ألفان ورشة، ومساحة الورشة الواحدة 100 متر، وشوف أن المدينة ستنتهى فى آخر السنة الحالى.

المصدر : مصر ناين