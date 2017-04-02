استقر الجهاز الفنى لمنتخب المحليين بقيادة هانى رمزى، على ضم لاعبى فرق القسم الأول فى المعسكر المقبل والمقرر له أبريل الحالى، استعدادا لمباراتى المغرب فى أغسطس المقبل، فى تصفيات كأس الأمم الافريقية للمحليين 2018 بكينيا.

وعقد هانى رمزى وجهازه المعاون جلسة مع سنةر حسين فى الإسكندرية اليوم، تم خلالها الأستقرار على توفير توقف للدورى فى أبريل الحالى ومايو المقبل، لمدة 4 أيام فى كل شهر، لكى يتمكن المنتخب من إقامة معسكرات كاملة بلاعبى القسم الأول.

واستقر الجهاز الفنى على إلغاء فكرة إقامة معسكر أبريل للاعبى القسم الثانى ومواليد 97 فقط، حيث ستتم إقامة معسكر كامل للمنتخب يضم لاعبى أندية القسم الأول، بعد توفير سنةر حسين توقف للدورى لإقامة المعسكر.

المصدر : مصر ناين