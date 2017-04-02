تمكنت واجبة المسطحات بالدقهلية، من ضبط 7 أطنان تقاوى وبذور زراعية بدون ترخيص، بحوزة خطيب بالأوقاف، وضبط ربع طن مبيدات زراعية وأسمدة غير مسجلة بوزارة الصحة.

وكان اللواء أيمن الملاح مدير تأمين الدقهلية قد تلقى إخطارًا من اللواء مجدى القمرى مدير المباحث الجنائية، بقيام العميد محمد الهلالى مدير إدارة واجبة البيئة والمسطحات بالدقهلية، والرائد أحمد النجار رئيس قسم مسطحات ميت غمر، بضبط مستودع سرى بدون ترخيص، يحتوى على 7 أطنان من التقاوى والبذور الزراعية بدون ترخيص، وتم ضبط صاحبه “م خ ا س” مقيم بطنامل الشرقى مركز أجا، خطيب بالأوقاف، وجارى العرض على النيابة السنةة.

كما تم ضبط ربع طن مبيدات زراعية، وأسمدة غير مسجلة بوزارة الصحة، وغير مصرح بتداولها، ومنتهية الصلاحية بحوزة “م .و .ع .م” ٣٠ سنة مهندس زراعى، مقيم بميت آشنا مركز أجا، وجارى العرض على النيابة.

المصدر : مصر ناين