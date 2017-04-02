حددت النجمة اللبنانية نانسى عجرم 18 أبريل الجارى موعدا رسميا لطرح أحدث ألبوماتها “حاسة بيك” والذى إنتهت من تسجيله منذ فترة، وطرحت منه أغنيتين أولها “عم بتعلق فيك”، ثم “الحُب زى الوتر” كلمات محمد رفاعى ولحن وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم.

وتقول كلماتها “الحُب زى الوتر تعزف عليه ألحان..وتلف بيه العالم من غير متروح مكان..وتشوف معاه العجب وتسمع أصول الطرب..من قلب حب وطب وداب..وغناه فى كل مكان..وانا قلبى عاشق للغنا اول ما حبيتك..شكلى اتولدت انا من جديد اول مانا لقيتك..لو يوم تحس انك وحيد انا حضنك انا بيتك”.

أما الأغنية التى تحمل إسم الألبوم فكتبها الشاعر الغنائى خالد تاج الدين ولحنها خالد عز، ووزعها موسيقيا طارق مدكور، وتقول كلمات الأغنية: “حاسة بيك.. عارفة إنك نفسك ابقى بين إيديك.. ليه مخبى وانت بان شوقك عليك.. حاسة بيك.. حس بيا خلاص هتقتلنى الظنون”.

ألبوم نانسى من المقرر أن يضم 14 أغنية هى “حاسة بيك”، “حلم البنات”، “خمسة فرفشة”، “قلبى بيسأل عينى”، “خراب بيوت”، “الحب زى الوتر”، “كيفك بالحب”، “ومعاك”، “مش انت”، “ظبطت وخططت”، “بالصدفة”، “أى حب وأى غيرة”، “عم بتعلق فيك”، “روح يا شاطر”.

المصدر : مصر ناين