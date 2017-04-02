احتفلت القنصلية اليونانية بالإسكندرية، اليوم بالعيد الوطنى، بحضور الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية وأعداد من القيادات بالإسكندرية وأعضاء مجلس النواب ورجال الأعمال والشخصيات السياسية البارزة.

وأكد الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، فى كلمته على العلاقات الوطيدة بين مصر واليونان والعلاقات المتبادلة بينهم فى العديد من المجالات على مر التاريخ، مضيفًا على الترحيب بالجالية اليونانية والقنصلية اليونانية بالإسكندرية وتقديم لها الدعم الكامل لها .