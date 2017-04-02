اقتنت الجزائر 600 وثيقة تاريخية كانت معروضة فى مزاد علنى بدار “مارمابات ملافوس” بمدينة تولوز الفرنسية.

وذكرت وزارة الثقافة الجزائرية فى بيان اليوم الأحد، أن هذه الوثائق تعود إلى فترة الوجود العثمانى بالجزائر وإلى السنوات الأولى من الاحتلال الفرنسي، وتتشبه فى مجموعة مخطوطات وصور وخرائط وكتب نادرة.

وأضاف البيان أن وزارتى الشؤون الخارجية والثقافة مثَّلتا الجزائر فى المزاد الذى عرف منافسة كبيرة من قبل الكثير من الهيئات والمؤسسات الفرنسية، بالإضافة إلى جامعى الوثائق القديمة الأجانب.

واعتبر بيان وزارة الثقافة أن اقتناء الوثائق خطوة تكتسب بعدا سياديا فى إطار الجهود التى تبذلها السلطات فى الدولة لاسترجاع الأرشيف وتمكين الباحثين الجزائريين من إجراء الدراسات التاريخية على أساس وثيقهات موثوقة لتثمين الذاكرة الجماعية.

المصدر : مصر ناين