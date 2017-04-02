أصدر اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، قرارًا رقم 254 لسنة 2017 والذى يختص بإجراء بعض التعديلات على ضوابط ومعايير اختيار الأسر الأولى بالرعاية للحصول على مسكن.

وأشار المحافظ فى بيان له اليوم الأحد إلى أن يكون صاحب أو صاحبة الطلب من أبناء محافظة الإسماعيلية، ومقيم بها إقامة دائمة ومستقرة وألا تقل إقامة الأسرة بالإسماعيلية عن عشر سنوات، وأن يكون صاحب أو صاحبة الطلب متزوج ويعول، وألا يكون مالكًا لعقار بدائرة محافظة الإسماعيلية أو بجمهورية مصر العربية، وأخذ إقرار عليه بذلك ولا يكون سبق له أو أولاده القصر الحصول على وحدة سكنية من الوحدات السكنية التى أقامتها المحافظة أو هيئة تعاونيات البناء والإسكان أو بنك التعمير والإسكان أو هيئة الأوقاف أو مقيم بسكن مستقر بإيجار مناسب.

وأكد المحافظ على أن المستحقين هم الأيتام من الأم والأب وحالات العجز والأمراض الموقتة وذوى الاحتياجات الخاصة، والآنسات اللاتى لم يتزوجن ويتجاوز عمرهم 35 سنة، والرجال الذين لم يتزوجوا وتجاوز عمرهم 45 سنة، بواجب ألا يكون لهم مصدر دخل بخلاف معاش الضمان الاجتماعى، والمطلقة والحاضنة بمراعاة الشروط الأخرى، والمطلق أو المطلقة إذا تبين أنه ليس له عائد مادى، وعلى اللجنة التأكد من هذا عن طريق الكشف الميدانى، بالإضافة إلى تقديم حكم المحكمة فى حالات التطليق للسيدات، وبمراعاة توافر الشروط الأخرى والأرمل أو الأرملة و يعول، إذا تبين أنه ليس له أو لها عائد مادى بواجب تقديم الإعلام الشرعى، وقرار الوصاية قيد الأسرة بالسجل المدنى، وفى جميع الحالات أن يثبت الإقامة الدائمة والمستقرة بمحافظة الإسماعيلية، وحالات الإزالة التى تم تنفيذها على أن يتقدم بالوثيقهات التى تطلبها اللجنة، بواجب ألا يكون له مسكن آخر بالمحافظة، وأن لا يكون مالكًا للأرض المقام عليها المبنى المزال، وحالات الطرد بحكم محكمة نهائى بواجب استيفاء الشروط الأخرى من حيث الدخل والإعالة.

وأضاف المحافظ أنه يشترط فى الحالات المشار إليها بالبنود السابقة بهذا القرار، ألا يزيد دخل المواطن من تلك الفئات عن مبلغ 700 (سبعمائة جنيه)، والى أن 1000 جنيه شهريًا بدلًا من (450 والى أن 750 جنيه شهريا)، ويتم كشف كل حالة على حدة بمراعاة أعداد أفراد الأسرة و ظروفها الاجتماعية والصحية.

المصدر : مصر ناين