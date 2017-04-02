نظمت مديرية تأمين القليوبية، احتفالا بمناسبة يوم اليتيم بنادى الواجبة بمدينة بنها، فى إطار اهتمام وزارة الداخلية بالاحتفال بيوم اليتيم، والتواصل مع أبناء الشعب المصرى فى كافه المناسبات.

ونظم قسم الإعلام والعلاقات بالمديرية، حفله بنادى الواجبة، ببنها للأطفال الأيتام، وذكر بيان مديرية التأمين، أن الحفل تخلله فقرات فنية منها التنورة والساحر وفقرات استعراضية مقدمة من فرقة قصر ثقافة بنها، وتم رسم للاطفال بالالوان أعلام مصر.

حضر الحفل اللواء مساعد الوزير مدير التأمين لواء انور سعيد، واللواء هشام الشافعى مساعد مدير التأمين السنة، والعميد عصام الغزالى مدير قسم الاعلام والعلاقات، وأشرف على الحفل العميد محمد حرب مدير نادى الواجبة ببنها.



جانب من الاحتفالات

مدير يستقبل الاطفال

مدير الامن يكرم ابناء الشهداء

المصدر : مصر ناين