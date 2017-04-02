أكد إبراهيم حسن، مدير الكرة بالمصرى، أن فوز فريقه على إنبى، بثنائية نظيفة، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم، فى الجولة الـ23 بالدورى، يعد حافزا معنويا جيدا للفريق قبل السفر يوم الأربعاء المقبل، إلى مدينة كامبالا بأوغندا، لمواجهة فريق كامبالا سيتى فى ذهاب دور الـ 32 مكرر لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر لها 8 من أبريل الحالى على ملعب “لوجوجو” بكمبالا الذى يسع 10 آلاف متفرج.

وأضاف إبراهيم حسن فى تصريحات تليفزيونية مع الإعلامى سيف زاهر عبر قناة On Sport، أن حسام حسن المدير الفنى للمصرى يأخذ كل مباراة على حدة، مشيداً بأداء جميع لاعبى الفريق البورسعيدى فى مواجهة إنبى التى أقيمت اليوم باستاد المكس، موضحاً أن التغييرات التى أجراها الجهاز الفنى لإراحة بعض اللاعبين قبل مواجهة كامبالا.

واختتم إبراهيم حسن تصريحاته أن المصرى لم يقصر فى مباراة المقاصة التى سبقت لقاء إنبى، موضحا أن هناك فرصا كثيرا أهدرت فى المواجهة السابقة بما لا يقلل بقوة المصرى رغم تلقيه الخسارة فى الجولة السابقة من الفريق الفيومى، بأربعة أهداف فى المقابل هدفين.

المصدر : مصر ناين