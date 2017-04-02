نظم أبناء الطريقة العزمية مساء اليوم الليلة المحمدية السادسة عن سيرة أهل البيت عليهم السلام بساحة العارف بالله الشيخ سعيد الدقيرى بمدينة فايد.

وبدأت الليلة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ محمد أبو المعاطى أعقبها كلمة الشيخ إبراهيم مخاريطه ” إمام وخطيب مسجد الشيخ طاهر مخاريطة ونائب الطريقة العزمية بالإسماعيلية ” ثم وصله للإنشاد الصوفي والمدائح النبوية لكوكبة من المنشدين الكبار، منهم سيد أبو الحجاج ,والمنشد محمد الكرار ” من فرقة بنى الزهراء للإنشاد الديني ” والمنشد الشيخ محمد أبو المعاطى ” من بورسعيد “.

وبحضور الدكتور عبد الحليم العزمى ” الآمين السنة للاتحاد العالمى للطرق الصوفية – مدير التحرير والمشرف السنة لمجلة الإسلام وطن – داعى آل العزائم بمصر والعالم الإسلامى ” واختتم الحفل بوصله أخرى بالمدائح النبوية فى مدح خير البريه والعتره المحمدية.

وحضر الحفل المستشار محمد عبد الرحمن خليل ” رئيس محكمة الإستئناف العالى ” والنائب أحمد خليل ” عضو مجلسى الشعب والشورى الأسبق عن محافظة الإسماعيليه وكمال القزاز” المحاضر بكلية السويس ” وعلى العكرمى ” عضو مجلس إدارة جمعية عمارة لتنمية المشاركة المجتمعية ” وذلك فى منتصف جمع من أبناء الطريقة العزمية ومحبى الصوفيه من بعض المدن والمحافظات.