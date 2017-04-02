نستعرض أهم ما ورد من أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 2 / 4 / 2017، والتى جاء فى مقدمتها دعوة نادى الزمالك لمحمود الخطيب نجم الأهلي السابق لحضور افتتاح منشآت جديدة بالقلعة البيضاء.

كشف مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، عن توجيه الدعوة لمحمود الخطيب، نجم النادى الأهلى الأسبق، لحضور حفل افتتاح المنشآت الجديدة الجمعة المقبل، فى حضورالباشمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء.

واصدر مرتضى منصور، فى تصريحات إذاعية، إنه وجه الدعوة للعديد من رموز النادى الأهلى، وعلى رأسهم محمود الخطيب، مؤكدا أن هذا الحفل ليس أهلى وزمالك وإنما لحضور رموز مصر كلها.

استقر الجهاز الفنى لمنتخب المحليين بقيادة هانى رمزى، على ضم لاعبى فرق القسم الأول فى المعسكر المقبل والمقرر له أبريل الحالى، استعدادا لمباراتى المغرب فى أغسطس المقبل، فى تصفيات كأس الأمم الافريقية للمحليين 2018 بكينيا.

وعقد هانى رمزى وجهازه المعاون جلسة مع سنةر حسين فى الإسكندرية اليوم، تم خلالها الأستقرار على توفير توقف للدورى فى أبريل الحالى ومايو المقبل، لمدة 4 أيام فى كل شهر، لكى يتمكن المنتخب من إقامة معسكرات كاملة بلاعبى القسم الأول.

حقق فريق الأهلي فوزا ساحقا على منوف أحد أندية الدرجة الثالثة بسبعة أهداف فى المقابل هدف، استعداداً لمباراة بتروجت المقرر لها الخميس المقبل فى الدورى السنة.

وسجل أهداف الأهلى كل من، كوليبالى “هدفين” وصالح جمعة “هدفين” وهدف لكل من مؤمن زكريا وكريم نيدفيد وفوزى الحناوى.

تغلب فريق المصرى بقيادة حسام حسن على إنبى، بثنائية نظيفة، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، على استاد حرس الحدود بالمكس، فى إطار الجولة الـ23 بالدورى الممتاز، وأحرز أحمد شكرى الهدف الأول للمصرى فى الدقيقة 6 وأضاف أحمد جمعة الهدف الثانى للفريق البورسعيدى فى الدقيقة 60.

بدأ إنبى اللقاء بتشكيل مكون من: على لطفى فى حراسة المرمى، حمادة طلبة ورامى صبرى وصلاح سليمان وعمرو طارق فى خط الدفاع، إيمانويل إيجبتور وعلى عيد، ولاما كولين وصلاح عاشور فى خط الفى منتصف ، محمد حمدى زكى وعمرو مرعى فى خط الهجوم.

حقق المقاصة فوزا مستحقا على الإسماعيلى بثلاثة أهداف فى المقابل هدفين فى المباراة التى جمعتهما اليوم الأحد على استاد الفيوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدورى السنة، أحرز أهداف الفريق الفيومى أحمد الشيخ هدفين وإيريك تراورى هدف، بينما أحرز هدفى الدراويش كالديرون وعماد حمدى.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد المقاصة للنقطة 51 فى المركز الثانى ليقلص فارق النقاط مع الأهلي المتصدر لـ4 نقاط فقط ويواصل فوزه الثالث على التوالى بالدور الثانى، فيما توقف رصيد الإسماعيلى عند 28 نقطة فى المركز التاسع.

فاز الاتحاد السكندرى على طنطا بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الأحد، على استاد حرس الحدود، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدورى السنة، أحرز الهدف محمد بازوكا.

بهذه النتيجة ارتفع الاتحاد السكندرى للنقطة 30 فى المركز الثامن، فيما توقف رصيد طنطا عند النقطة 20 فى المركز 14 بجدول المسابقة.

المصدر : مصر ناين