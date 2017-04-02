لقى جندى وسيدة مصرعهما وأصيب زوجها وأبنة شقيقه جراء استهدافهم من قبل قناص من التنظيمات الإرهابية بمحور فى منتصف البلاد فى مدينة بنغازى شرق ليبيا.

وأكدت مصادر طبية وتأمينية لـ«بوابة الفى منتصف »، اليوم الأحد، إن العائلة كانت قادمة من بلدة البريقة الواقعة فى الهلال النفطى إلى مدينة بنغازى ودخلت من المدخل الغربى للمدينة باتجاه كوبرى جليانه وبمجرد عبورها للكوبرى استهدفها القناص بإطلاق الرصاص ، حيث تدخل العسكرى أحمد عمر موسى الزوى (37 سنةًا) الشوف للقاعدة البحرية وحاول أن يفتديهم بسيارته فاستهدفه القناص وأرداه قتيلًا، كما قتلت السيدة التى كانت تستقل سيارة العائلة.

وفى السياق ذاته ، اصدر ت مسؤولة مكتب الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث فاديا البرغثى ، إن المستشفى تسلم جثمان السيدة مريم عبدالجليل إبراهيم (53 سنةًا) التى وصلت متوفاة إلى المستشفى، كما استقبل زوجها عبدالرازق بلعيد عبدالقادر (55 سنةًا) الذى أصيب فى قدميه ويديه برصاص، وابنة شقيقه سوسن عبدالملك عبدالقادر (26 سنةًا) جراء إصابتهما فى البطن والظهر بالرصاص.

المصدر : مصر ناين