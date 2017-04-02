جاء ذلك، خلال استقبال محافظ دمياط رئيس مجلس إدارة الشركة، حيث كشف معه سبل المشاركة المجتمعية للشركة، داخل المجتمع الدمياطى بصفتها إحدى الشركات السنةلة على أرض محافظة دمياط، كما وعد رئيس الشركة محافظ دمياط بتوقيع بروتوكول تعاون مبدئى لدعم المشروعات التنموية بالمحافظة كل سنة. وحضر اللقاء حنان الموافى القائم بأعمال رئيس المنطقة الحرة بدمياط.