نصف مليون جنيه من سيسكو ترانس لدعم المشروعات التنموية بدمياط
أكد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، أن شركة سيسكو ترانس إحدى الشركات الشوفة للمنطقة الحرة بميناء دمياط، تبرعت بمبلغ 500 ألف جنيه لصالح صندوق الخدمات بمحافظة دمياط، وذلك لدعم المشروعات التنموية بالمحافظة.
جاء ذلك، خلال استقبال محافظ دمياط رئيس مجلس إدارة الشركة، حيث كشف معه سبل المشاركة المجتمعية للشركة، داخل المجتمع الدمياطى بصفتها إحدى الشركات السنةلة على أرض محافظة دمياط، كما وعد رئيس الشركة محافظ دمياط بتوقيع بروتوكول تعاون مبدئى لدعم المشروعات التنموية بالمحافظة كل سنة. وحضر اللقاء حنان الموافى القائم بأعمال رئيس المنطقة الحرة بدمياط.
المصدر : مصر ناين
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