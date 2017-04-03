تمكنت المؤسسات التأمينية بمديرية تأمين القليوبية من تنفيذ 3009 أحكام قضائية وضبط 15عاطلا بحوزتهم 500 جرام حشيش و645 جرام بانجو و399 قرصا مخدرا بالقليوبية.

شن اللواء أنور سعيد مساعد وزير الداخلية لتأمين القليوبية، حملة مكبرة فى مراكز وأقسام محافظة القليوبية، شارك فيها العقيدان عبد الله جلال رئيس فرع الكشف الجنائى بالخانكة وحسن زيوار رئيس فرع الكشف الجنائى بشبرا الخيمة وضباط مكافحة المخدرات والأسلحة والذخيرة، وضباط وأفراد مباحث الأقسام ومراكز الواجبة، وذلك لضبط العناصر الخارجة على القانون والإجرامية، وتجار المواد المخدرة، فى جميع مراكز ومدن المحافظة.

أسفرت الحملة عن تنفيذ 3009 أحكام قضائية وضبط 15عاطلا بحوزتهم 500 جرام حشيش و645 جرام بانجو، و399 قرصا مخدرا بالقليوبية، و50 جرام هيروين، و10جرامات أفيون بالقليوبية.

المصدر : مصر ناين