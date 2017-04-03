فى محاولة لمساعدة الناطقين باللغة البنغالية على سرعة الوصول إلى المعلومات، كشفت شركة جوجل النقاب عن عزمها إدخال اللغة البنغالية على خرائط الرسم البيانى فى محرك الكشف الخاص بها.

وسيعمل كشف جوجل الآن على دعم تصحيح الإملاء لطلبات الكشف البنغالية لتحسين تجربة الكشف لملايين المتحدثين البنغاليين حول العالم؛ حيث يتيح الرسم البيانى للمستخدمين الكشف عن الأشياء أو الأشخاص أو الأماكن التى تعرفها جوجل حول المعالم والمشاهير والمدن والفرق الرياضية والمبانى والمميزات الجغرافية والأفلام والأجرام السماوية والأعمال الفنية وغيرها، كما يسمح بالحصول على الجواب وعرض المعلومات الأخرى ذات الصلة.

ولمساعدة المستخدمين فى الحصول على إجابات الى أن عند إملائهم لكلمة، سيعمل محرك كشف جوجل الآن على دعم تصحيح الإملاء لطلبات الكشف البنغالية، ما يشير إلى طلبات كشف مماثلة عندما تدخل رسالة خطأ إملائيا فى طلب كشف المستخدمين.

وبدأت جوجل بالفعل فى طرح الرسم البيانى للمعرفة تدريجياً باللغة البنغالية، وستتاح للمستخدمين فى جميع أنحاء العالم.

المصدر : مصر ناين