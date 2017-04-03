اصدر ت الفنانة ريم مصطفى لـ”اليوم السابع” إنها تعتبر فيلم “مش رايحين فى داهية” حالة خاصة لديها، خاصة أنه أول عمل سينمائى تشارك فيه وتشعر أنها أمام مسئولية كبيرة، مؤكدة أن أفضل ما فى الفيلم أنه بطولة جماعية وهو صنف الأفلام المفضل، مشيرة إلى أن الفيلم لايت خفيف يشبه أفلام الأبيض والأسود فى تناولها لفكرة علاقة “الراجل والست”.

وأضافت ريم مصطفى أن الشخصية التى تقدمها لها طابع خاص وأنها كانت تتمنى تقديم تلك الشخصية فهى فتاة خفيفة الظل تحب الأكل والرومانسية ومشوفة المسلسلات التركى و”عايشة” فى سن 16 سنة وتعتبر أغبى فتاة فى الشلة”.

أما عن مشاركتها فى مسلسل “اللهم أنى صائم” مع النجم مصطفى شعبان اصدر ت ريم إن دورها متصنف ما بين الأكشن والدراما والكوميدية كما أنه يحمل الكثير من التشويق، مضيفة أن الشخصية تحمل الكثير منها فى الحقيقة.

أما عن دورها فى مسلسل نقطة من أول السطر مع النجم عمرو يوسف فاصدر ت ريم مصطفى إنها تجسد دور زوجة عمرو يوسف وهى أول تجربة لها معه وأنها سعيدة بالتعاون معه فى المسلسل ومع الفنانة دلال عبد العزيز وأحمد بدير وعلى الطيب، مؤكدة أن شخصيتها فى المسلسل محيرة ولا يستطيع المشوف تحت ما إذا كانت طيبة أم شريرة، مشيرة إلى أنها تنوى التركيز فى السينما بعد أن أصبحت متفائلة بها خاصة أن كواليس العمل كانت جيدة ومبهجة وهو ما تراه سيكون سببًا رئيسيا فى نجاح الفيلم شبه ما حدث مع مسلسل هبة رجل الغراب والتى شاركت فيه بالتمثيل.





المصدر : مصر ناين