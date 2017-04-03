يخضع اليوم الإداريون القدامى والجدد، الذين تقدموا بالسير الذاتية للعمل فى مؤسسات المنتخبات الجديدة للاختبارات والفى المقابل ة، مع بعض أعضاء مجلس اتحاد الكرة، لحسم الأمر قبل اجتماع مجلس الجبلاية المقرر عقده بكره.

وسيقوم مجدى عبد الغنى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، بإجراء فى المقابل ات شخصية مع المرشحين للعمل الإدارى فى المنتخبات فى حضور محمود سعد المدير الفنى لاتحاد الكرة، للاستقرار على الأسماء النهائية وعرضها على مجلس الإدارة فى اجتماعه بكره.

كان مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، قد وضع شروطا لابد من توافرها فى المرشحين لتولى مناصب إدارية فى المؤسسات الفنية للمنتخبات، تشبه ت فى ألا يزيد سن المتقدمين عن 40 سنةا، مع وجود خبرة العمل الإدارى فى الفرق الرياضية، أو الحصول على درجات علمية وشهادات معتمدة فى الإدارة الرياضية من الاتحاد الدولى أو الاتحاد الأفريقية، وأن يجيد المتقدم أكثر من لغة شبه الإنجليزية والفرنسية على أقل تقدير.

المصدر : مصر ناين